Леонид Волков: Ройзман все правильно сделал

Ройзман все правильно сделал и как политик, и как человек, и как Глава города, и как председатель городской Думы.

Прямо вот молодец.

История же какая. Областные власти стали жестко продавливать отмену выборов мэра, наплевав, конечно же, на мнение горожан. Наш митинг 2 апреля — крупнейший, кажется, вообще за новейшую историю города — полностью и демонстративно был проигнорирован, область даже не сделала попытку изобразить видимость диалога. Поперла напролом.



А переть напролом — не всегда работает. Сломалось в самом неожиданном месте: комиссия по местному самоуправлению сервильной и покороной Гордумы взбрыкнула (ну потому что «а поговорить»? не принято такое в Екатеринбурге, чтобы область продавливала решения, ничего не объясняя и не обсуждая) и не проголосовала за внесение изменений, отменяющих выборы мэра, в Устав города. Голоса пополам разделились, решение не было принято. Казалось бы, ничего не значащий демарш — ну мало ли, что там в комиссии, на пленарном заседании Гордумы у администрации есть уверенный контроль — но вот здесь Ройзман и выступил отлично.



Как политик — использовал представившуюся возможность, ухватился за нее. Как председатель гордумы — вовремя включил бюрократа в хорошем смысле слова: отказался ставить на голосование Думы вопрос, не прошедший комиссию (строго в соответствии с регламентом!); как Глава города, облеченный доверием избравших его горожан — отказался участвовать в уничтожении местного самоуправления, и сделал все, чтобы максимально затруднить эту работу врагам Екатеринбурга (Глава ушел в отставку, Устав не был изменен, по действующему Уставу должны быть назначены новые выборы; может ли гордума без Ройзмана отменить выборы, кто будет подписывать изменения в Устав и на каком основании — большой вопрос). А как человек — сказал правильные и честные слова о своей позиции.



Обыграл он их. Молодец.

Это, конечно, лишь тактическая победа: сейчас враги перегруппируются, родят какую-нибудь псевдоюридическую формулу, изменят Устав незаконным образом (но «суд» скажет, что все было законно) и поезд поедет дальше. В истории, однако, останется политический жест и гражданский поступок. Сегодня моральная правота полностью на стороне Ройзмана, всецело его поддерживаю в этом шаге.

Ну и любо-дорого было в трансляции посмотреть, как вытягиваются рожи у контролируемых администрацией депутатов-болванчиков, как они кудахчут и начинают названивать кураторам. Позорники.

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