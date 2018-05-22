Британия может ужесточить антироссийские санкции после Brexit

Британские санкции против России могут ужесточить после выхода страны из Евросоюза. Об этом заявил глава МИД Великобритании Борис Джонсон. По его словам, причиной для усиления мер станет отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Как цитирует Джонсона агентство Bloomberg, Лондон пока не вправе вводить ограничения без согласования с ЕС, но после выхода из Союза в марте следующего года сможет проводить более жесткую линию. Джонсон отметил, что уделяет пристальное внимание санкционной политике США в отношении России.

«Влияние некоторых санкций — особенно на некоторых людей — было очень заметным, и я это заметил. Но у нас есть свои собственные системы и свой подход. Существует более масштабный вопрос о том, что Британия может сделать в отношении людей, близких к Путину, у которых может быть богатство, полученное незаконным путем», — сказал Джонсон в ходе беседы с журналистами в Буэнос-Айресе, куда он приехал на встречу глав МИД стран G20.

Джонсон отметил тот факт, что главы российского МИДа Сергея Лаврова не было на встрече. «У него была возможность услышать мои взгляды, очевидно, он не хочет», — сказал британский политик.

Глава МИД Великобритании не стал комментировать ситуацию с визой бизнесмена Романа Абрамовича. Тот не смог приехать на игру своей футбольной команды «Челси» из-за отсутствия визы. Предыдущая истекла более трех недель назад, новую заявку Британия может отклонить, если бизнесмен не объяснит источники своего состояния или их посчитают незаконными.

Накануне Британская палата общин призвала правительство ужесточить санкции против олигархов и чиновников, приближенных к Владимиру Путину.

Отношения Москвы и Лондона ухудшились весной 2018 года после отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Эксперты выяснили, что россиян отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок». Власти Британии обвинили Кремль в причастности к этому преступлению.





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