Закон о контрсанкциях принят в третьем чтении

Государственная дума России приняла в третьем, окончательном чтении закон о санкциях против США и ряда других государств.

Об этом сообщает «Интерфакс». Согласно принятому закону, президент России сможет накладывать запрет или приостанавливать международное сотрудничество с недружественными иностранными государствами, а также с организациями, которые «прямо или косвенно» находятся под юрисдикцией недружественных иностранных государств.

Также в любой момент может вводиться запрет или ограничение на ввоз и вывоз продукции или сырья организациями, которые находятся под прямой или косвенной юрисдикцией таких государств. Президент сможет ввести запрет или ограничение для организаций, находящихся под прямой или косвенной юрисдикцией этих стран, на участие в госзаказе и приватизации. Последним пунктом в перечне контрсанкционных мер стоит указание о том, что президент РФ вправе принимать «иные меры» воздействия.

Эти меры не распространяются на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России, а также на товары, ввозимые гражданами для личного пользования.

The New Times

Под контрсанкции может подпасть российская компания с любой долей иностранного участия.

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