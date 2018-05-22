Закон о контрсанкциях принят в третьем чтении

Государственная дума России приняла в третьем, окончательном чтении закон о санкциях против США и ряда других государств.
Об этом сообщает «Интерфакс». Согласно принятому закону, президент России сможет накладывать запрет или приостанавливать международное сотрудничество с недружественными иностранными государствами, а также с организациями, которые «прямо или косвенно» находятся под юрисдикцией недружественных иностранных государств.
Эти меры не распространяются на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России, а также на товары, ввозимые гражданами для личного пользования.Под контрсанкции может подпасть российская компания с любой долей иностранного участия.
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