В Москве задержали ведущих «Навальный Live»

Пресс-секретарей Алексея Навального Киру Ярмыш и Руслана Шаведдинова задержали в Москве.

Первым полицейские отвезли в отдел Шаведдинова, его задержали возле дома. Об этом сообщила его коллега Кира Ярмыш.

«Доброе утро это так: выходишь из дома, исчезаешь, связи нет», — написала она в Twitter. Руслан собирался ехать на работу — сегодня он должен был вести программу «Кактус» на канале Навального на YouTube. Позже выяснилось, что активист находится в ОВД «Тверской». Информацию в Twitter подтвердил сам Шаведдинов.

Спустя полчаса была задержана сама Кира Ярмыш. Она приехала в ОВД Тверское как защитник Шаведдинова. Сотрудники полиции составили на нее протокол по статье «нарушение установленного порядка организации митинга».

30 января 2018 года Ярмыш и Шаведдинов были задержаны в столичном аэропорту Шереметьево. На следующий день их приговорили к 5 и 8 суткам административного ареста соответственно. Активистов признали виновными в организации публичного мероприятия без подачи уведомления. Во время «Забастовки избирателей» 28 января, посвященной бойкоту президентских выборов, они вели 12часовую трансляцию на Youtube.





Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Кабинет своих министров

Кровопролитие в секторе Газа. Что произошло?

Москва: выборы или протест?

Лукашенко против «русского мира». Продолжение