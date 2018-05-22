В Москве задержали ведущих «Навальный Live»

Пресс-секретарей Алексея Навального Киру Ярмыш и Руслана Шаведдинова задержали в Москве.
Первым полицейские отвезли в отдел Шаведдинова, его задержали возле дома. Об этом сообщила его коллега Кира Ярмыш.
Спустя полчаса была задержана сама Кира Ярмыш. Она приехала в ОВД Тверское как защитник Шаведдинова. Сотрудники полиции составили на нее протокол по статье «нарушение установленного порядка организации митинга».
30 января 2018 года Ярмыш и Шаведдинов были задержаны в столичном аэропорту Шереметьево. На следующий день их приговорили к 5 и 8 суткам административного ареста соответственно. Активистов признали виновными в организации публичного мероприятия без подачи уведомления. Во время «Забастовки избирателей» 28 января, посвященной бойкоту президентских выборов, они вели 12часовую трансляцию на Youtube.
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
«Золоту Москвы» в Лондоне не место
Кровопролитие в секторе Газа. Что произошло?
Лукашенко против «русского мира». Продолжение