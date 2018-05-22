Для получения британской визы Абрамовичу придется объяснить источники своего богатства

Российскому бизнесмену, владельцу футбольного клуба «Челси» Роману Абрамовичу, возможно, придется объяснить источник богатства, чтобы получить британскую визу.

Как пишет The Guardian, заявка на получение визы для российского олигарха по-прежнему рассматривается. Срок предыдущей инвестиционной визы Абрамовича истек, а выдана она была еще до ужесточения правил. Изменения, внесенные в 2015 году, означают, что Абрамович столкнется с более жесткими стандартами при повторном получении визы, которую он должен будет оформить из-за пределов Великобритании.

Заявка может быть отклонена, если официальные лица посчитают, что заявитель не контролирует средства или деньги были получены незаконно.

Виза Абрамовича, как полагают, истекла в апреле, когда он был вне страны, и с тех пор он не пытался въехать в Великобританию. Его новая заявка должна быть сделана из-за границы, а это значит, что он будет подвергаться более строгим проверкам, чем если бы он подал заявление из Великобритании.

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