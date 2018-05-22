Основанный Энди Уорхолом журнал «Interview» прекращает работу

Журнал «Interview», основанный в 1969 художником Энди Уорхолом, закрывается.

Работу прекращает как печатная, так и интернет-версия издания. Сотрудникам в понедельник сообщили, что компания объявляет о банкротстве, передает CNN.

The New Times

«Сегодня это печально знакомая история для тех, кто работает в средствах массовой информации, где увольнения, сокращения и прямые закрытия стали обычным явлением. В случае «Interview» — это конец эпохи», — пишет CNN. Журнал был основан Уорхолом в 1969 году. В 1989 году его купил миллиардер Питер Брант. В мае 2018 года бывший шеф-редактор Фабьен Барон предъявил журналу иск за $600 тыс.

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