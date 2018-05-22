Собянин пойдет на выборы мэра Москвы самовыдвиженцем

Мэр Москвы, член «Единой России» Сергей Собянин планирует пойти на выборы главы города самовыдвиженцем,
Собеседники «Ведомостей» говорят, что личный рейтинг Собянина выше, чем рейтинг «Единой России» в Москве.
«Особой разницы, как идти, нет, но мэру комфортнее быть самовыдвиженцем, позиционируя себя мэром всех москвичей», — поясняет собеседник издания, близкий к мэрии.
При этом партия намерена помочь градоначальнику преодолеть муниципальный фильтр, собрать подписи, организовать встречи, заверил руководитель исполкома московского отделения «Единой России» Олег Смолкин.
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