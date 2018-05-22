«АвтоВАЗ» снимает с производства Lada Priora

Компания «АвтоВАЗ» в июле прекратит производство Lada Priora, а также сборку Kalina и Granta.

О снятии с конвейера Lada Priora автопроизводитель уведомил дилеров, которые рассказали об этом «Ведомостям». Помимо Priora в производственном плане на июль нет моделей соплатформенников Granta и Kalina. «АвтоВАЗ» прекращает производство дорестайлинговых моделей этих автомобилей и готовится к производству рестайлинговых моделей в X-стиле, следует из письма дилерам.

The New Times

Производство Priora началось в 2007 году. Продажи модели снижаются уже много лет подряд. Какова судьба Granta и Kalina, пока неизвестно. Ранее источники «Ведомостей» рассказывали, что «АвтоВАЗ» откажется от Kalina. А обновленное семейство Granta будет выпускаться во всех кузовах. Обновленная Granta — одна из ожидаемых новинок «АвтоВАЗа», которую автоконцерн привезет в августе на Московский автосалон. Скорее всего, новые автомобили начнут поступать дилерам в августе, думает один из них.

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