Евгений Ройзман заявил об отставке с поста мэра Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман 22 мая во время заседания городской думы заявил о том, что уходит в отставку с поста главы города — председателя думы.
Как сообщает Znak, причиной решения Ройзмана стала отмена выборов мэра в Екатеринбурге — сегодня на заседании дума должна одобрить соответствующие изменения в городской устав.
После заявления Ройзман покинул зал заседаний и прошел в свой кабинет.
«Поправки в Устав Екатеринбурга в связи с отменой прямых выборов мэра — прямой обман жителей и предательство интересов города. Не стану в этом участвовать. Подал в отставку», — написал позже Ройзман в Twitter.
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
Кровопролитие в секторе Газа. Что произошло?
Лукашенко против «русского мира». Продолжение