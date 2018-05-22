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Евгений Ройзман заявил об отставке с поста мэра Екатеринбурга

22.05.2018

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман 22 мая во время заседания городской думы заявил о том, что уходит в отставку с поста главы города — председателя думы.

Как сообщает Znak, причиной решения Ройзмана стала отмена выборов мэра в Екатеринбурге — сегодня на заседании дума должна одобрить соответствующие изменения в городской устав. 

Ройзман отказался внести в повестку думы вопрос о внесении изменений в устав города, в которых была прописана отмена выборов главы Екатеринбурга. Когда часть депутатов предложила передать право внести этот вопрос в повестку заместителю председателя думы Виктору Тестову, Ройзман заявил, что объявляет заседание закрытым и уходит в отставку. 

После заявления Ройзман покинул зал заседаний и прошел в свой кабинет. 

«Поправки в Устав Екатеринбурга в связи с отменой прямых выборов мэра — прямой обман жителей и предательство интересов города. Не стану в этом участвовать. Подал в отставку», — написал позже Ройзман в Twitter.

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