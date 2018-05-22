CNBC рассказал о неудачных испытаниях российской крылатой ракеты с ядерным двигателем

Ракета с неограниченным радиусом действия, которую президент РФ Владимир Путин представил во время обращения к Федеральному собранию, пролетела всего 22 мили — это лучший ее результат.

Как сообщает CNBC, ссылаясь на свои источники, крылатая ракета была испытана четыре раза с ноября 2017 года по февраль 2018 года. Все испытания оказались неудачными. Самый долгий испытательный полет длился чуть более двух минут, ракета пролетела 22 мили, а затем потеряла контроль и рухнула. Самый короткий тест длился четыре секунды, когда ракета пролетела около пяти миль.

Телеканал отмечает, что ракета для взлета использует двигатель с бензиновым двигателем, прежде чем переключиться на ядерный двигатель для полета. Испытания, по-видимому, показали, что неполадки в ядерной установке не позволили достичь результата.

Источники телеканала также сообщили, что на испытаниях настаивали в Кремле, несмотря на возражения инженеров, которые говорили о том, что система все еще находится в зачаточном состоянии.

Во время выступления в марте Путин утверждал, что крылатая ракета способна доставлять боеголовку в любую точку мира, уклоняясь от систем противоракетной обороны. В той же речи Путин говорил о новом гиперзвуковом оружии, которое он назвал «непобедимым». CNBC узнал, что оно будет готово к 2020 году.

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