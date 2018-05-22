Вернуть Олега Сенцова на Украину потребовали более 130 деятелей культуры

Члены ассоциации «Свободное слово», Санкт-Петербургского ПЕН-клуба и «Вольного исторического общества» подписали заявление, в котором требуют отправить режиссера Олега Сенцова на Украину.

«Осужденный на двадцать лет украинский режиссер Олег Сенцов, признанный правозащитным движением «Мемориал» политическим заключенным, прямо сейчас ведет бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключенных в России. Люди, знающие Сенцова, уверены, что он пойдет до конца. Мы требуем отправить Сенцова на его родину — в Украину. Смерть Олега Сенцова станет позором для России и навсегда запятнает тех, кто мог бы его спасти, но не спас», — говорится в заявлении.

The New Times

Авторы письма обращаются к участникам Петербургского экономического форума с призывом поддержать заявление.В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал режиссера Олега Сенцова и анархиста Александра Кольченко виновными по делу о создании террористического сообщества, совершении и планировании терактов. По версии следствия, в 2014 году Сенцов создал «террористическое сообщество», участники которого подожгли дверь «Русской общины Крыма» и окна отделения «Единой России», а также готовили подрывы памятника Ленину и Вечного огня. Также им предъявили обвинение в незаконном обороте оружия и взрывчатки в составе группы. Сенцов получил 20 лет колонии строгого режима, Кольченко — 10 лет колонии. Оба отрицали свою вину.14 мая 2018 года Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключенных в России.

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