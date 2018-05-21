Михаил Прохоров подал иск к Алексею Навальному на 1 руб.

Как сообщает РБК, ссылаясь на пресс-секретаря суда, Прохоров просит суд обязать Навального опровергнуть указанные в материале сведения, удалить спорный материал и взыскать с ответчика 1 руб.
Тимофей Гриднев, представляющий интересы бизнесмена, расказал, что иск касается расследования Фонда борьбы с коррупцией про итальянскую виллу, которую Прохоров купил у Александра Хлопонина.
«Мы не просим обязать Навального удалить данную информацию, так как наивно полагать, что из сети «Интернет» вообще можно что-то удалить. Прохорову не нужно опровержений, так как глупость не нуждается в опровержениях, глупость опровергает саму себя. Мы просим суд признать данную информацию недействительной и порочащей честь и достоинство Прохорова, а Навального на тех же страницах опубликовать решение суда об этом», — сказал Гриднев.
26 апреля Алексей Навальный в очередном расследовании ФБК обвинил Прохорова в даче взятки вице-премьеру Александру Хлопонину. Взяткой он назвал покупку бизнесменом у чиновника виллы по завышенной на €25 млн цене.
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