Close

Михаил Прохоров подал иск к Алексею Навальному на 1 руб.

21.05.2018

Бизнесмен Михаил Прохоров подал в Люблинский суд Москвы иск к политику Алексею Навальному о защите чести и достоинства. Поводом стал материал, опубликованный на сайте Навального, посвященный покупке Прохоровым итальянской виллы у Александра Хлопонина.

Как сообщает РБК, ссылаясь на пресс-секретаря суда, Прохоров просит суд обязать Навального опровергнуть указанные в материале сведения, удалить спорный материал и взыскать с ответчика 1 руб.

Тимофей Гриднев, представляющий интересы бизнесмена, расказал, что иск касается расследования Фонда борьбы с коррупцией про итальянскую виллу, которую Прохоров купил у Александра Хлопонина.

«Мы не просим обязать Навального удалить данную информацию, так как наивно полагать, что из сети «Интернет» вообще можно что-то удалить. Прохорову не нужно опровержений, так как глупость не нуждается в опровержениях, глупость опровергает саму себя. Мы просим суд признать данную информацию недействительной и порочащей честь и достоинство Прохорова, а Навального на тех же страницах опубликовать решение суда об этом», — сказал Гриднев.

26 апреля Алексей Навальный в очередном расследовании ФБК обвинил Прохорова в даче взятки вице-премьеру Александру Хлопонину. Взяткой он назвал покупку бизнесменом у чиновника виллы по завышенной на €25 млн цене. 

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Кабинет своих министров

Кровопролитие в секторе Газа. Что произошло? 

Москва: выборы или протест? 

Лукашенко против «русского мира». Продолжение 

«Журналиста должны посадить» 

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.