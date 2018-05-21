«Прямая линия» с Путиным пройдет без зрителей в студии

«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным впервые за 10 лет пройдет без зрителей в студии. Эфир состоится 7 июня.

По словам источника Русской службы «Би-би-си», на такой шаг организаторы пошли, чтобы максимально сосредоточиться на вопросах телезрителей. В этом году вопросы президенту будут выводить на экраны в студии. При этом саму студию программы обустроят, как и в предыдущие годы, в Гостином дворе.

The New Times

Источник издания также обратил внимание на большую секретность процесса организации эфира по сравнению с предыдущими. По его мнению, это может быть связано с тем, что организаторы готовят и другие нововведения. На протяжении последних лет Путин в прямом эфире слушает жалобы россиян и вмешивается в решение их проблем. Например, требует закрыть свалку в подмосковной Балашихе. В 2017 году жительница Апатитов Дарья Старикова рассказала президенту, что у нее рак, а больницы в городе нет. Спустя несколько дней Старикову вывезли в московское НИИ онкологии имени Герцена. При этом «прямые эфиры» с Путиным заранее срежиссированы, а с теми, кого отбирают, чтобы задавать вопросы президенту, проводятся репетиции, отмечает Русская служба «Би-би-си».

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