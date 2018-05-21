Михаил Ходорковский о российских деньгах в Британии

Британия наконец-то обратила пристальное внимание на экспорт «грязных денег» из России.

Лучше поздно, чем никогда. Жаль, что для этого потребовались такие трагические события, как применение боевого химического оружия посреди города.

Вместе с тем, на мой взгляд, британский парламент задает не вполне правильное направление этому обсуждению, называя грязные деньги «российскими». Опасность представляют деньги кремлевской преступной группировки. В Британии живут десятки тысяч наших соотечественников разного уровня обеспеченности. Из них возможное отношение к кремлевским деньгам — имеют несколько сотен.



Нужно очень четко проводить границу между российским народом, включая бизнесменов, обеспеченных людей и даже большую часть чиновничества, и небольшой группой бенефициаров путинского режима. Кремлевская преступная группа, с которой и надо бороться — несколько десятков человек плюс несколько тысяч — их обслуга. Это те люди, кто узурпировал власть в России и получает от этой узурпации доход.



У этой группы две цели: обогащение и уход от ответственности. Для достижения обеих целей им необходима власть, которую эта группа имеет, контролируя высший государственный пост в стране — позицию президента. Для хранения своих капиталов и для осуществления активности заграницей, направленной на сохранение власти, эта группа использует западные страны, в том числе Великобританию.

Это те самые грязные деньги, с которыми действительно надо бороться. Британцам надо бороться, чтобы не допустить экспорт коррупции из России, не допустить деструктивное вмешательство в свои внутренние дела, а нам надо бороться, потому что это украденные у общества деньги, потому что на этих грязных деньгах и держится во многом путинская группировка.

Но поскольку эта группировка преступная, то и бороться надо с ней обычными полицейскими методами: выявлять участников и их роли, расследовать и квалифицировать преступления, искать украденное. К слову, именно этим я и занимаюсь в рамках своего проекта «Досье».

И если британское правительство и общество пойдут именно по такому пути, то это будет и в интересах нашей страны тоже. В настоящих интересах России.

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