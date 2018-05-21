Мосбиржа допустила к торгам акции крупнейших американских компаний

Как сообщает РБК, ранее настоящих зарубежных акций на рынке РЕПО на Мосбирже не было, объяснил журналистам управляющий директор по денежному и срочному рынкам биржи Игорь Марич. Десять самых ликвидных американских ценных бумаг доступны с 21 мая. Речь идет о проведении однодневных операций РЕПО с центральным контрагентом в рублях и долларах, добавил Марич.
В начале апреля председатель правления Мосбиржи Александр Афанасьев заявил, что площадка готовится запустить торги бумагами иностранных компаний в третьем квартале 2018 года. Как рассказал Марич, в третьем квартале число иностранных эмитентов, допущенных к торгам на Мосбирже, вырастет, причем это будут не только американские ценные бумаги.
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