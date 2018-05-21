Мосгорсуд отменил приговор националисту Тесаку

Мосгорсуд отменил приговор лидеру националистического движения «Реструкт» Максиму Марцинкевичу, известному как Тесак.
«Суд постановил отменить приговор суда первой инстанции в отношении Марцинкевича, отправить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции», — сказала судья, оглашая решение, передает «Интерфакс».
По версии следствия, Марцинкевич и его соратники нападали на предполагаемых наркоторговцев, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки.Ранее Марцинкевич был трижды осужден за экстремизм.
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