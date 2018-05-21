Суд арестовал нового фигуранта дела о призывах к терроризму, по которому обвиняли математика Богатова

Пресненский суд Москвы арестовал жителя Ставрополя Владислава Кулешова в рамках расследования уголовного дела о призывах к терроризму и попытке организации массовых беспорядков в Москве. Он признал свою вину. Ранее по этому делу обвиняли математика Дмитрия Богатова.

«Постановлением Пресненского суда Москвы Кулешову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 30 июня. Обвиняемый проходит по уголовному делу, возбужденному ранее в отношении Богатова и прекращенному 16 мая», — сказал ТАСС пресс-секретарь суда Алексей Черников.

По его словам, Кулешову предъявлены обвинения в публичных призывах к терроризму и попытке приготовления к массовым беспорядкам.

По данным источника ТАСС, Кулешов является пользователем одного из специальных форумов для программистов. Именно он использовал один из пяти аккаунтов, зарегистрированных под псевдонимом Айрат Баширов. Под тем же именем, но с другого аккаунта были написаны два поста, публикацию которых ранее инкриминировали Богатову.

Как сообщает «Медиазона», ссылаясь на адвоката Владислава Кулешова Марину Ефименко, он признал вину. Других данных защитница не смогла сообщить, сославшись на подписку о неразглашении.

Ранее СК РФ прекратил уголовное преследование Дмитрия Богатова, так как специалисты не нашли доказательств его вины.

Богатов был арестован в апреле 2017 года. Следствие утверждало, что он от имени фейкового аккаунта публиковал статьи и видеоролики с призывами к беспорядкам. В деле указывалось, что один из IP-адресов совпадает с адресом математика. Защита настаивала на том, что Богатов пользовался сетью Tor, поэтому IP-адрес не мог указывать на то, что именно он пользовался компьютером, с которого были размещены записи. В июле 2017 года его перевели под домашний арест, а в январе 2018 отпустили под подписку о невыезде.

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