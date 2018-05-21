Суд арестовал нового фигуранта дела о призывах к терроризму, по которому обвиняли математика Богатова

Пресненский суд Москвы арестовал жителя Ставрополя Владислава Кулешова в рамках расследования уголовного дела о призывах к терроризму и попытке организации массовых беспорядков в Москве. Он признал свою вину. Ранее по этому делу обвиняли математика Дмитрия Богатова.«Постановлением Пресненского суда Москвы Кулешову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 30 июня. Обвиняемый проходит по уголовному делу, возбужденному ранее в отношении Богатова и прекращенному 16 мая», — сказал ТАСС пресс-секретарь суда Алексей Черников.
По его словам, Кулешову предъявлены обвинения в публичных призывах к терроризму и попытке приготовления к массовым беспорядкам.
Как сообщает «Медиазона», ссылаясь на адвоката Владислава Кулешова Марину Ефименко, он признал вину. Других данных защитница не смогла сообщить, сославшись на подписку о неразглашении.
Ранее СК РФ прекратил уголовное преследование Дмитрия Богатова, так как специалисты не нашли доказательств его вины.
Богатов был арестован в апреле 2017 года. Следствие утверждало, что он от имени фейкового аккаунта публиковал статьи и видеоролики с призывами к беспорядкам. В деле указывалось, что один из IP-адресов совпадает с адресом математика. Защита настаивала на том, что Богатов пользовался сетью Tor, поэтому IP-адрес не мог указывать на то, что именно он пользовался компьютером, с которого были размещены записи. В июле 2017 года его перевели под домашний арест, а в январе 2018 отпустили под подписку о невыезде.
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
Кровопролитие в секторе Газа. Что произошло?
Лукашенко против «русского мира». Продолжение