Указы Путина о зарплатах учителей не выполнены

Указы президента России Владимира Путина от 2012 года о доведении заработной платы учителей до средней в регионе не выполнены, а зарплаты учителей от региона к региону различаются более чем в четыре раза.

Об этом, как пишет «КоммерсантЪ», говорится в совместном докладе экспертного центра Конфедерации труда России и профсоюза «Учитель».

По мнению авторов доклада, система подушевого финансирования школ дает возможность «манипулировать расходами на образование в соответствии с приоритетами региональных властей», а самим педагогам не позволяет отстаивать свои права.

Заработная плата учителей в разных регионах различается более чем в четыре раза, подчеркивается в докладе. «Когда в 2012 году были приняты майские указы, подушевой норматив было необходимо пересчитывать заново, но этого никто не сделал, а указы исполнялись за счет оптимизации — сокращения штата школ и увеличения нагрузки на педагогов»,— напоминают авторы. По их данным, с 2014 года было сокращено 20,8 тыс. руководящих работников и 57,1 тыс. человек иного персонала.

The New Times

Пункт майских указов президента 2012 года о доведении заработной платы педагогов до средней зарплаты в регионе «до сих пор не выполнен». Более того, если учитель, не обладает стажем и квалификацией, не берет на себя классное руководство, не заведует кабинетом, получает расчетную заработную плату ниже МРОТ, которая затем доводится до минимального уровня.

Читайте также:

Кровопролитие в секторе Газа. Что произошло?

Москва: выборы или протест?

Лукашенко против «русского мира». Продолжение

«Журналиста должны посадить»