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Арестованный координатор челябинского штаба Навального организовал массовую голодовку

21.05.2018

Координатор челябинского штаба Алексея Навального Борис Золотаревский, отбывающий 25 суток ареста за организацию акции «Он нам не царь», и его сокамерники объявили голодовку.

Как сообщили в штабе, причиной голодовки стали «многочисленные нарушение со стороны полиции и ужасные условия содержания». По словам протестующих, в камере матрасы и раковина находятся в плохом состоянии, постельное белье не меняют, также им отказываются выдать предметы личной гигиены и чай. При этом Золотаревского пытаются изолировать от других арестованных, выводя их на прогулку не вместе, как это делалось раньше, а отдельно.

Золотаревский требует проведения прокурорской проверки, устранения нарушений и привлечение администрации спецприемника к ответственности.

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