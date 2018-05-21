Путин внес в Госдуму кандидатуру Кудрина на пост председателя Счетной палаты

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Алексея Кудрина для назначения на должность председателя Счетной палаты.Как передает «Интерфакс», 21 мая в 15:00 Совет Думы утвердит порядок рассмотрения вопроса о назначении Кудрина.
Ранее глава совета Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин заявлял, что на новом посту намерен поднять вопрос «совершенствования методов контроля» и заняться предотвращением коррупции.
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