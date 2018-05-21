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Путин внес в Госдуму кандидатуру Кудрина на пост председателя Счетной палаты

21.05.2018

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Алексея Кудрина для назначения на должность председателя Счетной палаты.

Как передает «Интерфакс», 21 мая в 15:00 Совет Думы утвердит порядок рассмотрения вопроса о назначении Кудрина.

Ранее глава совета Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин заявлял, что на новом посту намерен поднять вопрос «совершенствования методов контроля» и заняться предотвращением коррупции. 

Татьяна Голикова, возглавлявшая СП с 2013 года, перешла на работу в правительство РФ.

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