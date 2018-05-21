Путин внес в Госдуму кандидатуру Кудрина на пост председателя Счетной палаты

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Алексея Кудрина для назначения на должность председателя Счетной палаты.

Как передает «Интерфакс» , 21 мая в 15:00 Совет Думы утвердит порядок рассмотрения вопроса о назначении Кудрина.

Ранее глава совета Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин заявлял, что на новом посту намерен поднять вопрос «совершенствования методов контроля» и заняться предотвращением коррупции.

Татьяна Голикова, возглавлявшая СП с 2013 года, перешла на работу в правительство РФ.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости вTelegram

Читайте также:

Кабинет своих министров

Кровопролитие в секторе Газа. Что произошло?

Москва: выборы или протест?

Лукашенко против «русского мира». Продолжение

«Журналиста должны посадить»