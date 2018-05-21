Левые подвели итоги праймериз кандидатов в мэры Москвы

Депутат Мосгордумы Елена Шувалова, журналист Максим Шевченко, бывший депутат Госдумы и Мосгордумы Вадим Кумин, лидер московской организации КПРФ Валерий Рашкин и депутат Мосгордумы Николай Зубрилин вошли в пятерку лидеров по итогам праймериз кандидатов в мэры Москвы от лево-патриотических сил.

«Оргкомитет праймериз призывает КПРФ при выдвижении кандидата на выборах мэра Москвы ориентироваться на результаты прошедших праймериз, что будет отражать реальные интересы наших сторонников», — говорится в сообщении «Левого фронта».

Как пишет «КоммерсантЪ» , несмотря на победу в праймериз, Шувалова может не стать кандидатом от КПРФ. Лидер партии Геннадий Зюганов уже поддержал кандидатуру Кумина. А зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин сказал, что итоги праймериз — «это просто общественное мнение», а окончательное решение принимается на конференции московского горкома с учетом позиции президиума ЦК. Часть муниципальных депутатов от КПРФ собираются подготовить заявление о том, что не поддерживают выдвижение кандидата Кумина.

Праймериз проходили в интернете с 19 апреля по 20 мая. Участие в голосовании приняли более 5 тыс. человек. Всего в списке для голосования было 14 кандидатов.

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