Close

Левые подвели итоги праймериз кандидатов в мэры Москвы

21.05.2018

Депутат Мосгордумы Елена Шувалова, журналист Максим Шевченко, бывший депутат Госдумы и Мосгордумы Вадим Кумин, лидер московской организации КПРФ Валерий Рашкин и депутат Мосгордумы Николай Зубрилин вошли в пятерку лидеров по итогам праймериз кандидатов в мэры Москвы от лево-патриотических сил.

«Оргкомитет праймериз призывает КПРФ при выдвижении кандидата на выборах мэра Москвы ориентироваться на результаты прошедших праймериз, что будет отражать реальные интересы наших сторонников», — говорится в сообщении «Левого фронта». 

Как пишет «КоммерсантЪ», несмотря на победу в праймериз, Шувалова может не стать кандидатом от КПРФ. Лидер партии Геннадий Зюганов уже поддержал кандидатуру Кумина. А зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин сказал, что итоги праймериз — «это просто общественное мнение», а окончательное решение принимается на конференции московского горкома с учетом позиции президиума ЦК. Часть муниципальных депутатов от КПРФ собираются подготовить заявление о том, что не поддерживают выдвижение кандидата Кумина.

Праймериз проходили в интернете с 19 апреля по 20 мая. Участие в голосовании приняли более 5 тыс. человек. Всего в списке для голосования было 14 кандидатов.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Кабинет своих министров

Кровопролитие в секторе Газа. Что произошло? 

Москва: выборы или протест? 

Лукашенко против «русского мира». Продолжение 

«Журналиста должны посадить» 

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.