«Русал» подтвердил прогноз о неблагоприятном воздействии американских санкций на бизнес группы, говорится в сообщении компании, размещенном на Гонконгской фондовой бирже.
«В то время, как проводится дальнейшая оценка влияния санкций OFAC (департамента минфина США по контролю за иностранными активами) на группу, компания подтверждает свой прогноз о том, что по-прежнему существует высокая вероятность того, что воздействие может оказаться материально неблагоприятным для бизнеса и перспектив группы», — цитирует ТАСС сообщение компании.
6 апреля власти США расширили санкционный список против российских бизнесменов и предприятий. В перечень попал Олег Дерипаска и связанные с ним компании. После этого обрушились акции «Русала». Минфин США заявил, что может снять ограничения с компании, если Дерипаска перестанет ее контролировать. Бизнесмен согласился сократить долю в En+и уйти из совета директоров.18 мая стало известно, что Дерипаска вышел изсовета директоров En+. Также он не будет переизбираться в совет директоров «Русала».
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