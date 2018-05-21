«Русал» подтвердил прогноз о неблагоприятном воздействии американских санкций на бизнес группы, говорится в сообщении компании, размещенном на Гонконгской фондовой бирже.

«В то время, как проводится дальнейшая оценка влияния санкций OFAC (департамента минфина США по контролю за иностранными активами) на группу, компания подтверждает свой прогноз о том, что по-прежнему существует высокая вероятность того, что воздействие может оказаться материально неблагоприятным для бизнеса и перспектив группы», — цитирует ТАСС сообщение компании.

В сообщении отмечается, что акционерам и потенциальным инвесторам рекомендуется проявлять особую осторожность при работе с ценными бумагами.

6 апреля власти США расширили санкционный список против российских бизнесменов и предприятий. В перечень попал Олег Дерипаска и связанные с ним компании. После этого обрушились акции «Русала». Минфин США заявил, что может снять ограничения с компании, если Дерипаска перестанет ее контролировать. Бизнесмен согласился сократить долю в En+и уйти из совета директоров.

The New Times

18 мая стало известно, что Дерипаска вышел изсовета директоров En+. Также он не будет переизбираться в совет директоров «Русала».

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