Close

«Русал» подтвердил прогноз о неблагоприятном воздействии американских санкций

21.05.2018

«Русал» подтвердил прогноз о неблагоприятном воздействии американских санкций на бизнес группы, говорится в сообщении компании, размещенном на Гонконгской фондовой бирже.

«В то время, как проводится дальнейшая оценка влияния санкций OFAC (департамента минфина США по контролю за иностранными активами) на группу, компания подтверждает свой прогноз о том, что по-прежнему существует высокая вероятность того, что воздействие может оказаться материально неблагоприятным для бизнеса и перспектив группы», — цитирует ТАСС сообщение компании. 

В сообщении отмечается, что акционерам и потенциальным инвесторам рекомендуется проявлять особую осторожность при работе с ценными бумагами. 

6 апреля власти США расширили санкционный список против российских бизнесменов и предприятий. В перечень попал Олег Дерипаска и связанные с ним компании. После этого обрушились акции «Русала». Минфин США заявил, что может снять ограничения с компании, если Дерипаска перестанет ее контролировать. Бизнесмен согласился сократить долю в En+и уйти из совета директоров.

18 мая стало известно, что Дерипаска вышел изсовета директоров En+. Также он не будет переизбираться в совет директоров «Русала».

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Кабинет своих министров

Кровопролитие в секторе Газа. Что произошло? 

Москва: выборы или протест? 

Лукашенко против «русского мира». Продолжение 

«Журналиста должны посадить» 

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.