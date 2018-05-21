«Ренова» подтвердила погашение западных долгов

В ГК «Ренова» попавшего под санкции США Виктора Вексельберга заявили, что компания погасила западные долги перед введением ограничений. Об этом сообщает Financial Times.

Ранее о том, что Вексельберг погасил кредиты в зарубежных банках на сумму более 1 млрд швейцарских франков (около $1 млрд), сообщало агентство Reuters, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, передают «Ведомости». Как сообщалось, «Ренова» выплатила займы банкам JPMorgan, Credit Suisse и UBS.

The New Times

США в начале апреля ввели санкции в отношении ряда российских предпринимателей и компаний. В список попала и ГК «Ренова» Виктора Вексельберга.

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