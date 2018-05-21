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Палата общин Великобритании призывает правительство ужесточить санкции в отношении РФ

21.05.2018

Британское правительство должно ввести широкий спектр санкций в отношении олигархов и чиновников, близких к президенту России Владимиру Путину, и принять карательные законы для противодействия «наступательным мерам» России, говорится в докладе Комитета по иностранным делам Палаты общин Великобритании.

«Использование Лондона в качестве базы для коррумпированных активов людей, связанных с Кремлем связано с более широкой российской стратегией и представляет пасность национальной безопасности», — цитирует доклад Independent.

В докладе «Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании» депутаты требуют прекратить деятельность компаний, которые попадают под санкции в других странах, закрыть «лазейки», которые позволяют использовать долговую эмиссию для обхода санкций. Под санкции Лондона должны также попасть люди, близкие к Путину.

«Имущество, хранящееся и отмытое в Лондоне, прямо или косвенно поддерживает кампанию президента Путина, чтобы подорвать международную систему, подорвать наших союзников и подорвать международные сети, поддерживающие внешнюю политику Великобритании», — говорится в докладе. 

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