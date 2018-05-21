Палата общин Великобритании призывает правительство ужесточить санкции в отношении РФ

Британское правительство должно ввести широкий спектр санкций в отношении олигархов и чиновников, близких к президенту России Владимиру Путину, и принять карательные законы для противодействия «наступательным мерам» России, говорится в докладе Комитета по иностранным делам Палаты общин Великобритании.
«Использование Лондона в качестве базы для коррумпированных активов людей, связанных с Кремлем связано с более широкой российской стратегией и представляет пасность национальной безопасности», — цитирует доклад Independent.
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