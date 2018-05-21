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Николас Мадуро переизбран президентом Венесуэлы

21.05.2018

На президентских выборах в Венесуэле победу одержал действующий глава государства Николас Мадуро.

Как сообщает Associated Press, Мадуро набрал 68% голосов избирателей, его соперник Энри Фалькон отстал от него на 40%.

Выборы «без всяких сомнений не имеют легитимности, и мы категорически отказываемся признать этот процесс», — сказал Фалькон своим сторонникам еще до объявления результатов.

Оппоненты Мадуро обвинили избирательные органы в том, что они закрывали глаза на множество вопиющих нарушений.

Ранее сообщалось, что оппозиционные партии призывали к бойкоту выборов, а США, Канада, ЕС и некоторые страны Латинской Америки, поддерживая оппозицию, угрожали не принять результаты голосования и наложить на правительство Мадуро, если он победит, новые санкции.

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