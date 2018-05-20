В Ленинградской области совершил жесткую посадку Су-29, есть погибший

При жесткой посадке учебного самолета в Ленинградской области погиб один человек. На место выехали спасатели.

ТАСС со ссылкой на Северо-Западное управление МЧС сообщает, что жесткую посадку совершил учебно-тренировочный самолет Су-29. Инцидент произошел у населенного пункта Ломаха Ломоносовского района Ленобласти.

Telegram-канал «112» называет имя погибшего и говорит , что во время полета самопроизвольно открылся фонарь кабины. Обстоятельства происшествия и личность погибшего выясняют специалисты.





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