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В Ленинградской области совершил жесткую посадку Су-29, есть погибший

20.05.2018

При жесткой посадке учебного самолета в Ленинградской области погиб один человек. На место выехали спасатели.

ТАСС со ссылкой на Северо-Западное управление МЧС сообщает, что жесткую посадку совершил учебно-тренировочный самолет Су-29. Инцидент произошел у населенного пункта Ломаха Ломоносовского района Ленобласти.

Telegram-канал «112» называет имя погибшего и говорит, что во время полета самопроизвольно открылся фонарь кабины. Обстоятельства происшествия и личность погибшего выясняют специалисты.


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