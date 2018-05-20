Террористы взяли на себя ответственность за нападение на церковь в Грозном

Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за нападение на церковь Архангела Михаила в Грозном.
Об этом сообщает SITE Intelligence Group. Этот портал отслеживает информацию с сайтов, связанных с ИГ*.
Позже стало известно, что нападавшие — уроженцы Чечни (в том числе два брата) и житель Ингушетии. Самому старшему из них 19 лет. Это третье с начала года нападение на религиозные объекты в Чеченской республике. Во всех случаях ответственность на них брала на себя группировка «Исламское государство»*, запрещенная в России.
* «Исламское государство», ИГ, ИГИЛ — это террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России.
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
Правительство-2018: зам Бортникова, сын Патрушева, друг Собянина
Герой нашего времени: человек с нагайкой
«Он нам не царь»: вторая волна репрессий