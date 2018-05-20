Террористы взяли на себя ответственность за нападение на церковь в Грозном

Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за нападение на церковь Архангела Михаила в Грозном.

Об этом сообщает SITE Intelligence Group. Этот портал отслеживает информацию с сайтов, связанных с ИГ*.

Нападение на церковь Архангела Михаила в центре Грозного произошло накануне. Четверо боевиков попытались захватить прихожан православного храма. В перестрелке все они были ликвидированы. Погибли двое полицейских, командированных в Чечню из Саратовской области, и один прихожанин, еще два человека ранены. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

Позже стало известно, что нападавшие — уроженцы Чечни (в том числе два брата) и житель Ингушетии. Самому старшему из них 19 лет. Это третье с начала года нападение на религиозные объекты в Чеченской республике. Во всех случаях ответственность на них брала на себя группировка «Исламское государство»*, запрещенная в России.

* «Исламское государство», ИГ, ИГИЛ — это террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России.







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