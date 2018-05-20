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Россиян попросили не появляться в центре Стамбула

20.05.2018

МИД РФ порекомендовал россиянам обходить центр столицы Турции Стамбула в понедельник. Там пройдет шествие черкесской диаспоры страны.

На странице ситуационно-кризисного центра МИД РФ в Twitter сообщается, что вечером 21 мая на проспекте Истикляль в центральной части Стамбула будет проходить шествие ЧеркесФЕД. Дипломаты называют его антироссийской акцией и рекомендуют гражданам России не посещать это место.

Ежегодно в Стамбуле проходит шествие в честь Дня памяти и скорби. 21 мая 1864 года произошло последнее сражение Кавказской войны, которая длилась с 1763 по 1864 год. Российская империя установила контроль над Северным Кавказом и начала депортацию местных народов в Османскую империю. В прошлом году в Стамбуле в траурной акции приняли участие около 4 тыс. человек. Представители кавказских диаспор возложили венок с надписью «153 года геноциду черкесов» к стенам российского консульства и заявили, что РФ должна признать свою роль в геноциде.


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