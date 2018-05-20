Россиян попросили не появляться в центре Стамбула

МИД РФ порекомендовал россиянам обходить центр столицы Турции Стамбула в понедельник. Там пройдет шествие черкесской диаспоры страны.
На странице ситуационно-кризисного центра МИД РФ в Twitter сообщается, что вечером 21 мая на проспекте Истикляль в центральной части Стамбула будет проходить шествие ЧеркесФЕД. Дипломаты называют его антироссийской акцией и рекомендуют гражданам России не посещать это место.
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