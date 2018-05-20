Задержанному в Марселе продлили срок нахождения под стражей

Мужчине, которого накануне задержали на вокзале в Марселе, продлили срок содержания под стражей. Решение приняла французская полиция.

Личность мужчины до сих пор не установлена. Как сообщает телеканал BFM, его фотографий и отпечатков пальцев не оказалось в полицейских базах данных, так как ранее он не попадал в поле зрения правоохранительных органов. В то же время, военный патруль, который задержал его накануне, сообщил, что мужчина говорит по-русски и называет себя чеченцем.

Мужчину задержали на центральном вокзале Сен-Шарль в Марселе. Сообщалось, что в его рюкзаке нашли электронные компоненты, «пригодные для создания взрывного устройства». После этого вокзал эвакуировали. Французские СМИ со ссылкой на прокурора Ксавье Тарабё сказали, что задержанный называл себя чеченцем и говорит по-русски.

По данным телеканала, мужчину подозревают в создании преступного сообщества, намеренного перейти к действиям. По французским законам, он может быть задержан на срок до 96 часов. Российское Генконсульство во Франции не получало запросов по поводу этого инцидента, сообщает ТАСС.





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