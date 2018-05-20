Задержанному в Марселе продлили срок нахождения под стражей

Мужчине, которого накануне задержали на вокзале в Марселе, продлили срок содержания под стражей. Решение приняла французская полиция.
Мужчину задержали на центральном вокзале Сен-Шарль в Марселе. Сообщалось, что в его рюкзаке нашли электронные компоненты, «пригодные для создания взрывного устройства». После этого вокзал эвакуировали. Французские СМИ со ссылкой на прокурора Ксавье Тарабё сказали, что задержанный называл себя чеченцем и говорит по-русски.
По данным телеканала, мужчину подозревают в создании преступного сообщества, намеренного перейти к действиям. По французским законам, он может быть задержан на срок до 96 часов. Российское Генконсульство во Франции не получало запросов по поводу этого инцидента, сообщает ТАСС.
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