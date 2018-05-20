Венесуэла выбирает президента

В Венесуэле стартовали президентские выборы. Избирательные участки будут работать до 18:00 (01:00 понедельника по московскому времени).

Как сообщает BBC Mundo, на пост претендуют Николас Мадуро, который сейчас занимает этот пост, представитель движения «Надежда на перемены» Хавьер Бертуччи, кандидат от «Народного политического единства» Рейнальда Кихада и представитель партии «Прогрессивный авангард» Энри Фалькон.

За порядком в стране сегодня следят около 300 тыс. военнослужащих и силовиков. В Венесуэле открыты 14,6 тыс. центров голосования, в списках избирателей — более 20,5 млн. человек. Новый президент будет править страной до 2025 года.

Оппозиционные партии не участвуют в выборах и призывают к бойкоту. Издание добавляет, что СШАЮ Канада, ЕС и некоторые страны Латинской Америки поддерживают оппозицию Венесуэлы и угрожают не принять результаты выборов и наложить на правительство Мадуро, если он победит, новые санкции.

Ситуацию в Венесуэле называют одним из худших кризисов в ее истории. Население страны беднеет из-за гиперинфляции и обесценивания национальной валюты. В июне, по указанию Мадуро, должна пройти деноминация боливара — с купюр уберут три нуля. В феврале месячная инфляция в стране превысила 80%.





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