Македонию могут переименовать

Македония может получить новое имя. Глава правительства страны Зоран Заев заявил, что она, возможно, будет называться Илинденской Македонией.
Как сообщается на сайте правительства страны, это название признали приемлемым на переговорах с главой правительства Греции Алексисом Ципрасом. Ранее сообщалось, что новое название выберут на референдуме граждане страны.
2 августа 1903 года произошло Илинденское восстание против власти Османской империи. В этот день в Македонии отмечается День независимости.
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