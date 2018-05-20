Македонию могут переименовать

Македония может получить новое имя. Глава правительства страны Зоран Заев заявил, что она, возможно, будет называться Илинденской Македонией.

Как сообщается на сайте правительства страны, это название признали приемлемым на переговорах с главой правительства Греции Алексисом Ципрасом. Ранее сообщалось, что новое название выберут на референдуме граждане страны.

Греция требует, чтобы Македония изменила свое название для избежания путаницы с одноименной греческой провинцией. Из-за этого Афины блокируют ее вступление в ЕС и НАТО. В ООН Македонию приняли под названием «Бывшая югославская Республика Македония».

2 августа 1903 года произошло Илинденское восстание против власти Османской империи. В этот день в Македонии отмечается День независимости.





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