Close

Киев пересмотрит подписанные в рамках СНГ договоры

20.05.2018

Украина проведет ревизию международных документов, подписанных Киевом в рамках СНГ. Страна выйдет из всех договоров, которые не соответствуют ее национальным интересам.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на церемонии памяти жертв политических репрессий в Национальном мемориальном заповеднике «Быковнянские могилы». Слова Порошенко цитирует «Интерфакс».

Президент отметил, что Украина «не ратифицировала устав СНГ и не собиралась становиться полноценным участником» Содружества независимых государств. Накануне он подписал указ, которым отзывает представителей страны из всех уставных органов СНГ. Таким образом, заявил Порошенко, он закрыл постоянное представительство Украины в этой организации.


Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Правительство-2018: зам Бортникова, сын Патрушева, друг Собянина 

Герой нашего времени: человек с нагайкой 

Наследство для Кудрина 

«Он нам не царь»: вторая волна репрессий

Чужим здесь не место

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.