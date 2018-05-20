Киев пересмотрит подписанные в рамках СНГ договоры

Украина проведет ревизию международных документов, подписанных Киевом в рамках СНГ. Страна выйдет из всех договоров, которые не соответствуют ее национальным интересам.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на церемонии памяти жертв политических репрессий в Национальном мемориальном заповеднике «Быковнянские могилы». Слова Порошенко цитирует «Интерфакс».

Президент отметил, что Украина «не ратифицировала устав СНГ и не собиралась становиться полноценным участником» Содружества независимых государств. Накануне он подписал указ , которым отзывает представителей страны из всех уставных органов СНГ. Таким образом, заявил Порошенко, он закрыл постоянное представительство Украины в этой организации.





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