Нападение на церковь в Грозном совершили три уроженца Чечни и житель Ингушетии

Уроженцы Чечни и житель Ингушетии участвовали в нападении на церковь в Грозном. Самому старшему из них было 19 лет.

Имена нападавших со ссылкой на источник в правоохранительных органах опубликовало издание «Кавказский узел». По его данным, боевиками, которых накануне застрелили у церкви Архангела Михаила, были уроженцы Чечни, браться Амир и Али Юнусовы, Микаил Элисултанов, а также житель Ингушетии Ахмед Цечоев. Элисултанову было 19 лет, остальным по 18.

Нападение произошло 19 мая . Все боевики были убиты, также погиб один прихожанин и двое полицейских, командированных в Чечню из Саратовской области. Два человека пострадали. СК РФ возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

По данным издания, это третье нападение на религиозные объекты на Северном Кавказе с начала года. Ответственность за два из них взяла на себя запрещенная в России организация «Исламское государство».





Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Правительство-2018: зам Бортникова, сын Патрушева, друг Собянина

Герой нашего времени: человек с нагайкой

Наследство для Кудрина

«Он нам не царь»: вторая волна репрессий

Чужим здесь не место