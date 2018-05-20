Нападение на церковь в Грозном совершили три уроженца Чечни и житель Ингушетии

Уроженцы Чечни и житель Ингушетии участвовали в нападении на церковь в Грозном. Самому старшему из них было 19 лет.
Имена нападавших со ссылкой на источник в правоохранительных органах опубликовало издание «Кавказский узел». По его данным, боевиками, которых накануне застрелили у церкви Архангела Михаила, были уроженцы Чечни, браться Амир и Али Юнусовы, Микаил Элисултанов, а также житель Ингушетии Ахмед Цечоев. Элисултанову было 19 лет, остальным по 18.
По данным издания, это третье нападение на религиозные объекты на Северном Кавказе с начала года. Ответственность за два из них взяла на себя запрещенная в России организация «Исламское государство».
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