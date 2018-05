СМИ узнали, кто был информатором ФБР в предвыборном штабе Трампа

Информатором ФБР в предвыборном штабе Дональда Трампа был Стефан Халпер, который работал в Белом доме при администрациях президентом Никсона, Форда и Рейгана.

Личность информатора раскрыло американское издание The Intercept. «Судя по всему, информатором…был не кто-то, неизвестный до этого… Как раз наоборот: о его работе на ЦРУ в течение десятилетий… хорошо известно», — говорится в материале издания.

Другие издания, The Washington Post и The New York Times, ранее хорошо описали информатора, но не назвали его имя по требованию ФБР. Сообщалось, что это американский ученый, который сейчас работает в Великобритании.

В публикации The Intercept говорится, что Халпер возглавляет отдел американский исследований в Кембриджском университете и отмечается его участие в предвыборном скандале 1980 года. Тогда накануне выборов у президента США Джимми Картера украли материалы по внешней политике, подготовленные для дебатов с Рональдом Рейганов. Считается, что это помогло республиканцу Рейгану одержать победу, а документы украли по указанию Джорджа Буша-старшего, который на тот момент возглавлял ЦРУ.





