СМИ узнали, кто был информатором ФБР в предвыборном штабе Трампа

Информатором ФБР в предвыборном штабе Дональда Трампа был Стефан Халпер, который работал в Белом доме при администрациях президентом Никсона, Форда и Рейгана.
Личность информатора раскрыло американское издание The Intercept. «Судя по всему, информатором…был не кто-то, неизвестный до этого… Как раз наоборот: о его работе на ЦРУ в течение десятилетий… хорошо известно», — говорится в материале издания.
В публикации The Intercept говорится, что Халпер возглавляет отдел американский исследований в Кембриджском университете и отмечается его участие в предвыборном скандале 1980 года. Тогда накануне выборов у президента США Джимми Картера украли материалы по внешней политике, подготовленные для дебатов с Рональдом Рейганов. Считается, что это помогло республиканцу Рейгану одержать победу, а документы украли по указанию Джорджа Буша-старшего, который на тот момент возглавлял ЦРУ.
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