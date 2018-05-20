В Каннах поприветствовали находящихся под арестом режиссеров

В Каннах заявили, что гордятся режиссерами, которые находятся под арестом. «Мы хотели бы приветствовать двух режиссеров, которые из-за политических причин не смогли быть сегодня в Каннах. Речь идёт о Кирилле Серебренникове и Джафаре Панахи. Мы гордимся и мы душой вместе с вами", - сказала глава жюри Каннского кинофестиваля в этом году Кейт Бланшетт на церемонии закрытия. Слова Бланшетт передает «Интерфакс».

Кирилл Серебренников находится под домашним арестом. Его вместе с другими фигурантами обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на театральный проект «Платформа». Картину «Лето», представленную в Каннах, режиссер монтировал, уже находясь под арестом. Президент РФ Владимир Путин объяснял отсутствие режиссера на фестивале «независимостью првосудия». Музыкант Роман Билык, который сыграл в «Лете» музыканта Майка Науменко, получил приз за лучший саундтрек.

Джафара Панахи осудили в Иране на 6 лет за антиправительственную деятельность и участие в протестах против официальных итогов выборов 2009 года. Ему также на 20 лет запретили снимать фильмы и давать интервью. Картина Панахи «Три лица» получила в Каннах приз за лучший сценарий.

Золотую пальмовую ветвь в Каннах получил фильм японского режиссера Хирокадзу Коре-Эды «Магазинные воришки». Гран-при у картины «Черный клановец» Спайка Ли. Лучшим режиссером стал поляк Павел Павликовский. Звание лучшего актера у итальянца Марчелло Фонте, который сыграл в фильме «Собачник». Лучшая актриса этого года в Каннах — Самал Еслямова из Казахстана, исполнительница главной роли в фильме Сергея Дворцевого «Айка» о жизни мигрантов в Москве.





Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Правительство-2018: зам Бортникова, сын Патрушева, друг Собянина

Герой нашего времени: человек с нагайкой

Наследство для Кудрина

«Он нам не царь»: вторая волна репрессий

Чужим здесь не место