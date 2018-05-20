Эрдогану сообщили о подготовке покушения на него

Группа турецких граждан планирует покушение на президента страны Реджепа Эрдогана. Об этом сообщила разведка нескольких государств.
Как сообщает турецкий телеканал TRT Haber, президенту страны рекомендовали усилить охрану перед визитом в Боснию и Герцеговину. О возможном покушении на него на Балканах сообщили разведчики Македонии и западных стран. По данным спецслужб, группа граждан Турции планирует убить Эрдогана во время поездки. Четкой информации о месте, дне и возможном методе убийства пока нет.
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