Эрдогану сообщили о подготовке покушения на него

Группа турецких граждан планирует покушение на президента страны Реджепа Эрдогана. Об этом сообщила разведка нескольких государств.

Как сообщает турецкий телеканал TRT Haber, президенту страны рекомендовали усилить охрану перед визитом в Боснию и Герцеговину. О возможном покушении на него на Балканах сообщили разведчики Македонии и западных стран. По данным спецслужб, группа граждан Турции планирует убить Эрдогана во время поездки. Четкой информации о месте, дне и возможном методе убийства пока нет.

Власти Турции усилили охрану президента и его штаб-квартиру на Балканах. Вице-премьер страны Бекир Боздаг сказал в Twitter, что такие сообщение поступают довольно часто. Сегодня, 20 мая, Эрдоган должен приехать в Боснию и Герцеговину. Оппозиция готовит там митинги протеста.





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