США и Китай прекращают торговую войну

Власти США и Китая подписали соглашение о достижении торгового баланса между странами. Переговоры прошли накануне в Вашингтоне.
Об итогах встречи сообщает агентство "Синьхуа". В переговорах со стороны США участвовали глава Минфина Стивен Мучнин, министр торговли Уилбур России и торгпредставитель Роберт Лайтхазер. Китай представлял вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.
Лю Хэ после встречи заявил, что стороны договорились остановить торговую войну и прекратить введение взаимных пошлин.
В марте Дональд Трамп ввел пошлины на импорт алюминия и стали для всех стран, кроме Канады и Мексики. Пекин в ответ апреля повысил пошлины на товары из США.
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