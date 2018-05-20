США и Китай прекращают торговую войну

Власти США и Китая подписали соглашение о достижении торгового баланса между странами. Переговоры прошли накануне в Вашингтоне.

Об итогах встречи сообщает агентство "Синьхуа". В переговорах со стороны США участвовали глава Минфина Стивен Мучнин, министр торговли Уилбур России и торгпредставитель Роберт Лайтхазер. Китай представлял вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

«Достигнут консенсус по вопросу принятия эффективных мер для значительного сокращения торгового дефицита между США и Китаем», — говорится в заявлении. Пекин обязался увеличить импорт американских товаров. Также стороны договорились о росте импорта в Китай сельскохозяйственной продукции и энергоносителей из США. Отмечается, что страны «будут поощрять двусторонние инвестиции» и создадут «справедливое и равное поле для конкуренции». В рамках проработки деталей соглашения США отправит свою делегацию в КНР.

Лю Хэ после встречи заявил, что стороны договорились остановить торговую войну и прекратить введение взаимных пошлин.

В марте Дональд Трамп ввел пошлины на импорт алюминия и стали для всех стран, кроме Канады и Мексики. Пекин в ответ апреля повысил пошлины на товары из США.





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