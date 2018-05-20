Саудовская Аравия и ОАЭ предлагали Трампу помощь с выборами

Представители Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов предлагали Трампу помочь победить на президентских выборах. Его команда встречалась с ними за 3 месяца до голосования в США.

Издание The New York Times выяснило, что встреча состоялась 3 августа 2016 года в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке. На ней присутствовали Дональд Трамп-младший, посланник кронпринцев Саудовской Аравии и ОАЭ Джордж Надер и специалист по социальным медиа из Израиля Джоэль Замель.

«Надер сказал Трампу-младшему, что кронпринцы Саудовской Аравии и ОАЭ готовы предложить его отцу помощь в победе на президентских выборах», — говорится в публикации. Также он предложил сыну Дональда Трампа встретиться с кронпринцами лично. Источники издания говорят, что тот отказался от предложения. По их словам, арабские кронпринцы увидели в Трампе «сильного лидера, который восполнит вакуум власти на Ближнем Востоке, оставшийся после Барака Обамы».

Джоэль Замель, в свою очередь, предложил предвыборному штабу Трампа услуги своей компании, которая специализируется на манипулировании общественным мнением через соцсети. Издание отмечает, что в компании работали несколько бывших сотрудников израильской разведки.

Адвокат Трампа-младшего подтвердил, что встреча была, и заявил, что его клиент не заинтересовался предложениями. О том же сообщал адвокат Замеля.

Отмечается, что после избрания Трампа на пост президента США Джордж Надер заплатил крупную сумму Джоэлю Замелю, по некоторым данным, до $2 млн. Сведения о причине платежа противоречивые, но, отмечает издание, компания, связанная с Замелем, предоставляла Надеру подробный отчет о значении кампании в соцсетях для победы Трампа. Отмечается также, что Надер дважды посещал Москву во время предвыборной кампании в США, а одна из фирм Замеля организовывала онлайн-кампании для Олега Дерипаски. Контакты обоих стали предметом внимания спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует вмешательство России в американские выборы.

The New Times

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