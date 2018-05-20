Люка Бессона обвинили в изнасиловании

27-летняя актриса обвинила французского режиссера Люка Бессона в изнасиловании. Полиция Парижа проверяет обвинения.

Женщина обратилась в полицию 18 мая, пишет «BBC». Актриса заявила, что инцидент произошел в отеле «Ле Бристоль», когда она находилась с Бессоном в одном номере. Выпив чаю, женщина внезапно почувствовала себя плохо и потеряла сознание, а очнувшись, поняла, что ее изнасиловали. Бессона к тому времени в комнате уже не было. Она уверена, что режиссер опоил ее наркотиками.

Адвокат режиссера Тьерри Марембер опровергает обвинения. По его словам, женщина лично знакома с Люком Бессоном и тот никогда не вел себя с ней недопустимо. Утверждается, что режиссер находится за границей и его пока не допросили.

59-летний Люк Бессон — один из самых известный французских режиссеров. Он создал такие фильмы, как «Леон», «Пятый элемент» и «Ее звали Никита».

В 2017 году в Голливуде разгорелся громкий скандал о домогательствах в Голливуде. Первым фигурантом стал продюсер Харви Вайнштейн, которого обвинили в домогательствах более 50-ти женщин. Позже скандал коснулся еще нескольких известных актеров, продюсеров и музыкантов.





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