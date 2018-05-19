Установлена личность одного из боевиков, напавших на церковь в Грозном

Один из боевиков, напавших на церковь в Грозном, жил в пригороде столицы Чечни. Его личность установлена.
Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Он добавил, что еще одно тело, найденное на месте нападения, не опознали ни как сотрудника полиции, ни как прихожанина церкви Архангела Михаила.
СК РФ завел дело по факту инцидента по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).
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