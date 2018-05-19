Установлена личность одного из боевиков, напавших на церковь в Грозном

Один из боевиков, напавших на церковь в Грозном, жил в пригороде столицы Чечни. Его личность установлена.

Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Он добавил, что еще одно тело, найденное на месте нападения, не опознали ни как сотрудника полиции, ни как прихожанина церкви Архангела Михаила.

Нападение произошло сегодня днем. Четверо боевиков попытались захватить прихожан церкви в Грозном. По словам Кадырова, первым погиб полицейский, который охранял храм. Всего в ходе нападения погибли двое сотрудников полиции и человек, чья личность устанавливается. Все четверо бандитов ликвидированы.

СК РФ завел дело по факту инцидента по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).





Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Правительство-2018: зам Бортникова, сын Патрушева, друг Собянина

Герой нашего времени: человек с нагайкой

Наследство для Кудрина

«Он нам не царь»: вторая волна репрессий

Чужим здесь не место