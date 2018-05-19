СК возбудил дело по факту нападения на церковь в Грозном

По факту нападения на прихожан церкви Архангела Михаила в Грозном возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел сегодня в центре столицы Чеченской республики.

Как сообщается на сайте Следственного комитета, дело возбуждено по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

Сегодня днем четверо боевиков зашли в церковь Архангела Михаила в Грозном и попытались захватить прихожан. В ходе спецоперации были убиты двое полицейских и еще один человек, личность которого устанавливается. Боевики уничтожены.

Telegram-канал «112» сообщил, что убитые полицейские — 30-летний Владимир Горсков и 36-летний Кайрат Рахметов, оба были командированы в Чечню из Саратовской области.

Глава республики Рамзан Кадыров заявлял, что приказ напасть на церковь бандиты получили «из одной из западных стран».





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