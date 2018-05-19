СК возбудил дело по факту нападения на церковь в Грозном

По факту нападения на прихожан церкви Архангела Михаила в Грозном возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел сегодня в центре столицы Чеченской республики.
Как сообщается на сайте Следственного комитета, дело возбуждено по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).
Telegram-канал «112» сообщил, что убитые полицейские — 30-летний Владимир Горсков и 36-летний Кайрат Рахметов, оба были командированы в Чечню из Саратовской области.
Глава республики Рамзан Кадыров заявлял, что приказ напасть на церковь бандиты получили «из одной из западных стран».
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
Правительство-2018: зам Бортникова, сын Патрушева, друг Собянина
Герой нашего времени: человек с нагайкой
«Он нам не царь»: вторая волна репрессий