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На Ангелу Меркель подали в суд

19.05.2018

Партия «Альтернатива для Германии» подала иск в Конституционный суд страны против канцлера Ангелы Меркель. Причиной стала миграционная политика государства.

Как сообщило издание Zeit, правые считают, что решение открыть границу с Австрией для беженцев в сентябре 2015 года Меркель приняла с нарушениями. Адвокат партии Стефан Браднер заявил изданию, что в ходе разработки миграционной политики правительство Германии нарушило право бундестага на участие в процессе. «Этот иск может изменить весь мир», — заявил адвокат, добавив, что обращение в суд было подано еще в середине апреля.

Речь идет о решении, принятом в сентябре 2015 года. Ангела Меркель согласилась пустить в Германию беженцев с Ближнего Востока. До конца 2015 года в страну въехали более миллиона человек. Через 2 года бундестаг заявил, что действия канцлера противоречат Конституции. По ней, такие решения можно принимать только после голосования в парламенте страны.


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