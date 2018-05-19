На Ангелу Меркель подали в суд

Партия «Альтернатива для Германии» подала иск в Конституционный суд страны против канцлера Ангелы Меркель. Причиной стала миграционная политика государства.
Как сообщило издание Zeit, правые считают, что решение открыть границу с Австрией для беженцев в сентябре 2015 года Меркель приняла с нарушениями. Адвокат партии Стефан Браднер заявил изданию, что в ходе разработки миграционной политики правительство Германии нарушило право бундестага на участие в процессе. «Этот иск может изменить весь мир», — заявил адвокат, добавив, что обращение в суд было подано еще в середине апреля.
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