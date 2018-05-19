«Коммерсантъ»: в деле Богатова появился новый подозреваемый

В уголовном деле о публичных призывах к терроризму, фигурантом которого был математик Дмитрий Богатов, появился новый подозреваемый. Неизвестно, задержан ли он.

О новом повороте в деле сообщило издание «КоммерсантЪ» со ссылкой на собственные источники. Других подробностей пока нет.

17 мая 2018 года СК РФ прекратил уголовное преследование Дмитрия Богатова. Московского математика обвиняли в призывах к терроризму и попытке организации массовых беспорядков. Специалисты не нашли доказательств его вины.

Богатов был арестован в апреле 2017 года. Следствие утверждало, что он от имени фейкового аккаунта публиковал статьи и видеоролики с призывами к беспорядкам. В деле указывалось, что один из IP-адресов совпадает с адресом математика. Защита настаивала на том, что Богатов пользовался сетью Tor, поэтому IP-адрес не мог указывать на то, что именно он пользовался компьютером, с которого были размещены записи. В июле 2017 года его перевели под домашний арест, а в январе 2018 отпустили под подписку о невыезде.





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