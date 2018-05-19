Close

«Коммерсантъ»: в деле Богатова появился новый подозреваемый

19.05.2018

В уголовном деле о публичных призывах к терроризму, фигурантом которого был математик Дмитрий Богатов, появился новый подозреваемый. Неизвестно, задержан ли он.

О новом повороте в деле сообщило издание «КоммерсантЪ» со ссылкой на собственные источники. Других подробностей пока нет.

17 мая 2018 года СК РФ прекратил уголовное преследование Дмитрия Богатова. Московского математика обвиняли в призывах к терроризму и попытке организации массовых беспорядков. Специалисты не нашли доказательств его вины.

Богатов был арестован в апреле 2017 года. Следствие утверждало, что он от имени фейкового аккаунта публиковал статьи и видеоролики с призывами к беспорядкам. В деле указывалось, что один из IP-адресов совпадает с адресом математика. Защита настаивала на том, что Богатов пользовался сетью Tor, поэтому IP-адрес не мог указывать на то, что именно он пользовался компьютером, с которого были размещены записи. В июле 2017 года его перевели под домашний арест, а в январе 2018 отпустили под подписку о невыезде.


Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Правительство-2018: зам Бортникова, сын Патрушева, друг Собянина 

Герой нашего времени: человек с нагайкой 

Наследство для Кудрина 

«Он нам не царь»: вторая волна репрессий

Чужим здесь не место

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.