«Коммерсантъ»: в деле Богатова появился новый подозреваемый

В уголовном деле о публичных призывах к терроризму, фигурантом которого был математик Дмитрий Богатов, появился новый подозреваемый. Неизвестно, задержан ли он.
О новом повороте в деле сообщило издание «КоммерсантЪ» со ссылкой на собственные источники. Других подробностей пока нет.
Богатов был арестован в апреле 2017 года. Следствие утверждало, что он от имени фейкового аккаунта публиковал статьи и видеоролики с призывами к беспорядкам. В деле указывалось, что один из IP-адресов совпадает с адресом математика. Защита настаивала на том, что Богатов пользовался сетью Tor, поэтому IP-адрес не мог указывать на то, что именно он пользовался компьютером, с которого были размещены записи. В июле 2017 года его перевели под домашний арест, а в январе 2018 отпустили под подписку о невыезде.
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