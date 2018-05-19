Двое полицейских и прихожанин погибли при нападении на церковь в Грозном

При нападении боевиков на церковь Архангела Михаила в центре Грозного погибли двое полицейских и один прихожанин. Еще один человек ранен.

«Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что погибшие полицейские были командированы в Чечню из Саратовской области.

Сегодня днем четверо боевиков зашли в церковь Архангела Михаила и попытались захватить находившихся там людей. По уточненным данным, они были вооружены бутылками с горючей смесью и двуствольным обрезом, также у них с собой были пистолеты, ножи и маленькие топорики.

О нападении на церковь в Грозном сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он сказал, что лично контролировал ход спецоперации, которая началась «немедленно» и прошла «за считанные минуты». Кадыров рассказал, что все боевики уничтожены, их личности устанавливаются. По его словам, приказ напасть на церковь бандиты получили «из одной из западных стран».





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