Кадыров: Боевики напали на церковь в Грозном

В Грозном четверо боевиков пытались захватить прихожан в церкви Архангела Михаила. Сейчас они уничтожены.
О нападении сообщил «Интерфаксу» глава Чечни Рамзан Кадыров. Личности боевиков выясняются. По словам Кадырова, мужчины проникли в церковь и там «немедленно» была проведена спецоперация, которая заняла несколько минут. Глава Чечни добавил, что сам находился на месте и лично контролировал проведение операции.
Погибли 5 человек: 4 боевика и полицейский. Также пострадал прихожанин, у него ранения средней тяжести.
Ранее издание "Кавказ: Реалии" сообщило со ссылкой на очевидцев о стрельбе в центре Грозного.
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