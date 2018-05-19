Во Франции отменят около 20% авиарейсов

Забастовка госслужащих во Франции отменит пятую часть всех авиарейсов. Она пройдет 22 мая.
Сегодня главное управление гражданской авиации Франции обратилось к перевозчикам с просьбой сократить их полетную программу из аэропортов Парижа, Лиона и Марселя, сообщает ТАСС. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять статус своего рейса.
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