Во Франции отменят около 20% авиарейсов

Забастовка госслужащих во Франции отменит пятую часть всех авиарейсов. Она пройдет 22 мая.

Сегодня главное управление гражданской авиации Франции обратилось к перевозчикам с просьбой сократить их полетную программу из аэропортов Парижа, Лиона и Марселя, сообщает ТАСС. Пассажирам рекомендуют заранее уточнять статус своего рейса.

22 мая во Франции пройдет масштабная забастовка госслужащих. По инициативе крупнейших профсоюзов страны в тот день состоится более 100 манифестаций. Ожидается, что в акциях примут участие свыше 5 млн. человек. Это будет третья по счету забастовка французских госслужащих за время нахождения у власти президента республики Эммануэля Макрона. Она затронет аэропорты, а также больницы, образовательные учреждения и правоохранительные структуры.





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