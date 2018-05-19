Порошенко отзывает представителей Украины из уставных органов СНГ

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым отзывает представителей страны из всех уставных органов СНГ.

«Нам там нечего делать — мы двигаемся вместе в Европу», — заявил он в ходе праздничных мероприятий по случаю Дня Европы в Виннице. Слова президента Украины цитирует «Интерфакс».

Решение, которое принял сегодня украинский лидер, 2 мая поддержал Совет национальной безопасности и обороны страны.

Украина вместе с Россией и Белоруссией подписала Соглашение о создании Содружества независимых государств в декабре 1991 года. В 1993-м на саммите СНГ в Минске Киев отказался подписывать Устав Содружества. С весны 2014 года власти страны свели к минимуму участие в мероприятиях СНГ.





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