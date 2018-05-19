Принц Гарри и Меган Маркл женятся

В британском Виндзоре началась церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл. Ее ведет эпископ Дэвид Коннер.
Прямая трансляция церемонии идет на YouTube. Принц и американская актриса женятся в часовне Святого Георгия при Виндзорском замке, в которой крестили Гарри в 1984 году.
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