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Принц Гарри и Меган Маркл женятся

19.05.2018

В британском Виндзоре началась церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл. Ее ведет эпископ Дэвид Коннер.

Прямая трансляция церемонии идет на YouTube. Принц и американская актриса женятся в часовне Святого Георгия при Виндзорском замке, в которой крестили Гарри в 1984 году.

Перед бракосочетанием Гарри получил от своей бабушки, королевы Елизаветы II, титулы герцога Сассекского, графа Дамбартона и барона Килкила. Теперь внук королевы будет официально именоваться как «его королевское высочество герцог Сассекский». Американская актриса Меган Маркл после свадьбы станет герцогиней Сассекской.

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