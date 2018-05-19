Лавров не поедет на встречу G20

Глава российского МИДа Сергей Лавров отменил визиты в Аргентину и на Кубу. Он должен был принять участие во встрече министров иностранных дел «большой двадцатки» в Буэнос-Айресе.
Как сообщает «Интерфакс», визиты в Аргентину и на Кубу не состоятся в запланированные дни «в связи с серией мероприятий по линии сформированного правительства». На заседании глав МИДов G20 в Буэнос-Айресе, которая намечена на 20-21 мая, Россия будет представлена на уровне заместителя министра.
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