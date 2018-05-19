Принц Гарри и Меган Маркл станут герцогом и герцогиней Сассекскими

Королева Великобритании Елизавета II пожаловала принцу Гарри титулы герцога Сассекского, графа Дамбартона и барона Килкила. Теперь внук королевы будет официально именоваться как «его королевское высочество герцог Сассекский». Американская актриса Меган Маркл, на которой сегодня женится Гарри, после свадьбы станет герцогиней Сассекской.

О присвоении титулов сообщила пресс-служба Кенсингтонского дворца. Церемония бракосочетания Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая 2018 года в Виндзоре, в часовне, в которой крестили Гарри в 1984 году и в которой в 2005 году получили благословение брака принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз.

Герцогство — самый высокий титул в британском высшем дворянстве. В Шотландии принц Гарри будет графом Дарбатонским, а в Северной Ирландии — бароном Килкилом. Брат Гарри Уильям в день свадьбы также получил титул. Он и его жена Кейт Миддлтон стали герцогом и герцогиней Кембриджскими.





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